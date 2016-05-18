Москва, 18 мая, 2016, 11:23 — ИА Регнум. На площади Яузских ворот в Москве 17 мая прошел масштабный митинг в защиту животных. Около двух тысяч человек вышли с призывами остановить жестокость по отношению к четвероногим и наказать виновных в убийстве животных приютов БАНО «ЭКО», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флорида Ким ИА REGNUM Митинг в защиту животных 17.05.2016

Организатором митинга выступило гражданское движение «Не бойся, я с тобой!». На данный момент петицию движения с требованием наказать руководителей БАНО «ЭКО» подписали почти 300 000 человек.

Участники митинга держали в руках плакаты «Нет террору от живодеров», «БАНО ЭКО — ад на земле», «Вера Петросян — ты палач», «Мы за гуманное общество! Возьми собаку из приюта!» и поддерживали предложения спикеров.

Автор петиции и организатор мероприятия Любовь Бутко заявила, что ситуация вокруг приюта переполнила чашу терпения зоозащитников, и они не намерены далее мириться с безнаказанностью. «Мы не хотим, чтобы правосудие свершилось лишь над одним приютом. Мы требуем принять закон о защите животных, создать общественный контроль за деятельностью организаций, связанных с животными. Мы должны обязать правоохранительные органы расследовать случаи жесткого обращения с животными как уголовные преступления», — подчеркнула она.

Флорида Ким ИА REGNUM Митинг в защиту животных 17.05.2016

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, в свою очередь, подчеркнул, что данный закон нужно принять еще до конца весенней сессии. Парламентарий предложил организаторам митинга озвучить свои пожелания на заседании Госдумы, чтобы как можно быстрее началось регулирование вопроса на федеральном уровне, так как приюты как БАНО «ЭКО» есть в каждом уголке России.

«Два года назад мы столкнулись с проблемой двойной, тройной, четырехразовой стерилизации. Организации, которые выигрывают обслуживание приютов, имеют огромный капитал, и их цели увеличить свой бюджет. Для них списываются немалые деньги из государственной казны. Многие лоббисты все еще пытаются ввести поправки к закону так, чтобы в очередной раз позволить уводить деньги и ничего не делать для животных», — заявил он.

Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и по правам человека Иван Засурский заметил, что животные для многих представляет лишь обычный бизнес. «Люди убивают их не из-за того, что они ненавидят собак, а из-за того, что у них другие приоритеты — бизнес. Когда организация берет деньги на детей, стариков, собак, она должна поделиться деньгами с чиновниками, которые подписали этот контракт. Дальше закручивается ужасная схема бизнеса, где нужно уметь экономить. Самый простой способ — убить животное. Единственное лекарство — голос неравнодушного общества. Без этого проблема не решится», — подчеркнул он.

Флорида Ким ИА REGNUM Митинг в защиту животных 17.05.2016

В свою очередь, член общественного движения «Новая Москва» Алина Сальникова сообщила, что согласно генеральному плану развития Новой Москвы до 2035 года, на новых территориях не запланировано строительство приютов для животных. «Из-за отсутствия приютов люди вынуждены подписывать контракты с такими недобросовестными организациями под руководством Веры Петросьян. У БАНО «ЭКО» огромное количество последователей, которые вывозят и убивают животных. Для того, чтобы этого не происходило должна быть фиксированная стоимость за каждое животное, которое должно быть сфотографировано и выложено на сайт администрации. На каждое животное должен быть заведен акт. Нужно проверить все контракты расследуемого приюта. Только так можно отследить исчезновение животных», — считает Сальникова.

Также участники митинга предложили ввести должность Уполномоченного по правам животных.

По итогам митинга была принята резолюция, которую передадут президенту РФ. Если требования и предложения зоозащитников не будут услышаны, они планируют провести всероссийский митинг, заявили организаторы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, что 28 апреля вспыхнул скандал вокруг благотворительной некоммерческой организации «ЭКО». В приюте были обнаружены сотни трупов собак. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК ПФ «Жестокое обращение с животными».

Сейчас руководитель организации Вера Петросьян является фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество». Управляющих приютом подозревают в подделке документов о стерилизации и чипировании животных. За 2015 год сумма контрактов с приютом составила 60 млн рублей. Отмечается, что при этом в приюте до сих пор не был сделан ремонт, а в качестве корма используются дешевые полуфабрикаты.