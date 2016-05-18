Таллин, 18 мая, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, на Таллинском автовокзале открыта выставка автобусов, работавших на междугородней линии Таллин-Ленинград (Санкт-Петербург). Об этом сообщил эстонский телеканал ETV+ со ссылкой на директора по развитию эстонской транспортной фирмы Mootor Grupp Максима Волкова.

Санкт-Петербург

Выставка приурочена к 60-летию автобусного сообщения. Среди экспонатов — полностью восстановленный автобус ЗИС-127, с которого в 1956 году и начиналось сообщение по маршруту.

Представлены также автобусы марок «Икарус», Volvo, Mercedes-Benzи другие. Помимо выставки автобусов в помещениях автовокзала открыта фотовыставка ретро-снимков по данной теме. С 19 мая начинается общереспубликанский автопробег ретро-автобусов, приуроченный к юбилею. Автобусы посетят с остановками Раквере, Йыхви и Нарву. Волков сообщил, что маршрут Таллин — Лениград был открыт в годы СССР даже раньше, чем автомаршруты из Ленинграда в города области, и всегда пользовался спросом у пассажиров.

Напомним, маршрут Таллин-Санкт-Петербург является наиболее популярным на сегодняшний день межгосударственным автомаршрутом в Эстонии — ежедневно по нему отправляется не менее шести рейсов. По прогнозам экспертов, в 2016 году им воспользуются 425 тысяч пассажиров в обе стороны.