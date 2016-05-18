Самара, 18 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Глава области Николай Меркушкин задекларировал доход 4,6 млн рублей (в 2014-м он заработал на 1,4 млн рублей меньше). В его собственности находится гараж площадью 20 кв. м. Доходы его супруги составил 414 тыс. рублей, у нее в собственности две квартиры площадью 65 и 54 кв. м, жилой дом 377 кв. м, два участка под индивидуальное жилищное строительство и один для ведения личного подсобного хозяйства. В пользовании Николая Меркушкина находится резиденция губернатора Самарской области. Такая информация указана на сайте облправительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

scandaly.ru Губернатор Самарской области Николай Меркушкин

«Составной частью доходов губернатора Николая Меркушкина за 2015 год являются средства, вырученные от продажи автомобиля Lada Largus, который глава региона приобрел для своей семьи в 2012 году, сразу после начала продаж новинки АвтоВАЗа. За три с лишним года Largus прошел более 250 тыс. км. Недавно губернатор приобрел новую модель — Lada Xray. Кроме того, в декларированный доход главы области вошли дополнительные проценты от банковских вкладов, которые в прошлом году, как известно, были повышенными», — поясняет издание облправительства «Волжская коммуна».

Среди вице-губернаторов наиболее обеспеченным оказался министр строительства Алексей Гришин. В 2015 году он заработал 13,3 млн рублей. В собственности министра две квартиры и одно машиноместо.

Вторым по уровню доходов оказался вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко. Он задекларировал 5,7 млн рублей. Также Александр Кобенко владеет квартирой.

Доходы остальных четырех вице-губернаторов находятся в пределах от 2,7 до 4 млн рублей. Среди министров наибольший доход оказался у министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой, который составил 7,9 млн рублей. Доходы большинства членов кабинета министров составляют 1,4−2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доход губернатора Николая Меркушкина в 2014 году составил 3,2 млн рублей, в его собственности числился только гараж и автомобиль «Лада Ларгус». Супруга губернатора заработала 441 тыс. рублей. В ее собственности был указан земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м и дом 377 кв. м и две квартиры. В пользовании у четы Меркушкиных — резиденция губернатора, баня, бассейн, летняя кухня, гараж и технологические помещения.

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