Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Донские следователи в снимке учеников одной из школ Ростова-на-Дону «с нацистским приветствием» криминала не нашли, в возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» было отказано. Об этом ИА REGNUM 18 мая проинформировали в региональном управлении СКР.

German Federal Archives Гитлерюгенд

Поводом для доследственной проверки послужили публикации в Интернете о том, что школьники донской столицы отметили 127-ю годовщину со дня рождения Адольфа Гитлера.

Подробнее: Фашизм в конце тоннеля: На Дону школьники отметили день рождения Гитлера

Как установили следователи, восьмиклассники 14 апреля текущего года развлекались в школьном дворе. В этот день они играли в игру «Покажи, где солнце», в ходе которой и был сделан снимок. Смысл игры, которая не вызвала никаких подозрений, заключается в том, что «любой человек из компании внезапно должен крикнуть «покажи, где солнце», а остальные быстро показать, где находится небесное светило, при этом проигравшим считается тот, кто последним среагировал на команду», — объяснили в донском следкоме.

Фотографию школьники опубликовали в социальной сети 19 апреля, то есть за сутки до дня рождения фюрера.

Следователи отметили, что никакого злого умысла у подростков, «направленного на возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, пропаганду нацисткой символики», не было. У всех участников игры семьи благополучные, сами школьники характеризуются положительно. Подростки активно участвуют в занятиях, посвященных истории России. Но в целях профилактики личные беседы с учениками все-таки были проведены.