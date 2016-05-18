Астана, 18 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Национальный пантеон Казахстана уже имеет технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства. Согласно документу, возведение усыпальницы обойдется в 79 млрд тенге (порядка 15,5 млрд рублей). Об этом со ссылкой на городскую администрацию столицы сообщил телеканал «Астана».

Астана

Пантеон, площадь которого составит около 1000 га, будет располагаться в сельском округе, где уже расположен мавзолей Кабанбай батыра. Округ находится в 17 километрах от Астаны.

Пантеон станет усыпальницей выдающихся деятелей государства, науки, культуры.

Свои соображения о необходимости подобного строительства ранее озвучил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы: «Мы достигли такого уровня, когда мы обязаны строить Национальный пантеон, потому что пантеон является основой деятельности в области человеческих отношений».

Напомним, в январе 2015 года Мухамедиулы пообещал, что места в Национальном пантеоне продаваться не будут. «Концепцию создаем, здесь будут похоронены те, кто получал государственные награды, именитые писатели. Или, к примеру, сержант в Таразе, который спас из огня пятерых детей. Такого нет, что здесь будут похоронены те, у кого много денег», — пояснил министр.

Отметим также, что стоимость строительства усыпальницы — это чуть больше, чем выделено на ускорение реализации инфраструктурных проектов в рамках программы «Нұрлы жол» в 2016 году — 76 млрд тенге (около 16,6 млрд рублей). И почти в три раза дороже, чем возведение 42 новых школ, которые планируется построить для ликвидации аварийных учебных заведений и трехсменного обучения. Их строительство оценивается в 28 млрд тенге (около 6,1 млрд рублей).