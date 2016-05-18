Волгоград, 18 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Учреждения культуры Волгоградской области подготовили широкую программу мероприятий, которая пройдет в ночь с 21 на 22 мая. Как сообщили ИА REGNUM в областном профильном комитете, регион присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Посетителям музейно-выставочных площадок предложат интеллектуально-развлекательные программы, выступления музыкальных коллективов, театрализованные экскурсии, мастер-классы и кинопоказы. Подготовлены и программы для детей.

volganet.ru Всероссийская акция «Ночь музеев»

Волгоградский музей изобразительных искусств им. Машкова и областной краеведческий музей посвятили в этом году часть программы 100-летию со дня рождения легендарного земляка, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Старт мероприятий в музее ИЗО намечен на 18:00 под девизом «Всё выше, и выше, и выше! Небо и подвиг». Акция будет проходить на двух площадках: в самом музее и в сквере напротив. Пространство метафорически преобразится в аэропорт. Участников акции ждут музыкально-литературная гостиная «Абрамцево в лицах», лекция «10 фактов из жизни авиации», экскурсия в тонкие миры, «Синяя вечеринка», аудиовизуальная инсталляция «Выше и выше», выставка летательных аппаратов, выступление волгоградских рок-групп.

Церемония спецгашения почтовых карточек, посвященных 100-летию Маресьева состоится в Волгоградском областном краеведческом музее. Посетители «Ночи музеев» ознакомятся здесь с фотографическим оборудованием XIX — XX веков, увидят рыцарский турнир и костюмированные этнографические представления.

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва» акция стартует в 18:00. Она пройдёт также в Мемориально-историческом музее и музее «Память». Во время акции запланирована работа ретро-фотоателье, «Телебудки пожеланий», «Исторического лото», интерактивных конкурсов, мастер-классов по изготовлению элементов военного обмундирования, театрализованных экскурсий.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» предложит посетителя концерт в кирхе, ирландскую музыку в старинном сарептском подвале, мастер-класс по изготовлению обереговых кукол. Будет организована и выставка ретро-автомобилей, «Горчичные батлы», выступления фольклорных коллективов, интерактивные площадки народных умельцев. Для детей подготовят специальные площадки, школу археолога, интерактивно-познавательные программы. Состоится торжественное открытие доски у скульптуры равновесия и согласия Эквилибрио. В завершение праздника грянет световое шоу.

С 19:00 в музее занимательных наук Эйнштейна все желающие примут участие в интерактивных экспериментах и творческих мастерских, смогут порисовать песком и создать гигантские мыльные пузыри. В уличном кинотеатре гости посмотрят короткометражные фильмы и мультфильмы. В рамках акции музей организует сбор книг для дальнейшего создания и установки нового экспоната — Колодца знаний.

В Волжском музейно-выставочном комплексе будет проходить во всех четырех его филиалах: историко-краеведческом музее, картинной галерее, Музее памяти солдат войны и правопорядка и выставочном зале им. Г. В. Черноскутова. Посетителям будет предложен новый формат — музейный квест, на котором участников ждут задачи на логику, мастер-классы, головоломки. Также будут проходить пешеходная и велоэкскурсии по основным достопримечательностям парка «Волжский».