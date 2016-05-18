Дамаск, 18 мая, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Региональный директор Красного креста по Ближнему востоку Роберт Мардини заявил 18 мая, что организация стала доставлять больше гуманитарной помощи гражданам Сирии, отметив, тем не менее, что ситуация в осажденных районах по-прежнему «крайне непростая», сообщает Reuters.

Сирия

По его словам, организация готова взять на себя роль посредника в процессе освобождения заключенных или их обмена, если на то пойдут стороны конфликта.

«Мы будем наращивать нашу активность в Сирии», — отметил Мардини. «Это внушает надежду, потому что мы можем помочь большему числу людей и мы призываем все стороны участвовать в этом процессе еще больше».

За первые три месяца 2016 года Красный крест доставил продовольствие 2,6 млн человек в Сирии, что на 60% больше, чем за последний квартал 2015 года, добавил Мардини.