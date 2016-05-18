Бушир, Иран, 18 мая, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Во вторник, 17 мая, стало известно, что протокол о строительстве первого атомного энергоблока на территории Ирана и всего Ближнего Востока официально вступил в силу — первый энергетический блок АЭС «Бушер» был окончательно передан в эксплуатацию Ирану. Об этом стало известно от представителя «Росатома», пишет Nuclear.ru.

atomstroyexport.ru АЭС «Бушер»

Как объяснил источник, 20 апреля 2016 года Организация по производству и развитию атомной энергии Ирана (NPPD) получила разрешение на эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Бушер». Представитель «Росатома» также напомнил, что в сентябре 2013 года блок был отдан в гарантийное пользование. Через два года, 18 апреля 2015 года, сторон подписали протокол окончательного приема Тегераном энергоблока со всеми приложениями.

Источник пояснил, что именно получение лицензии на эксплуатацию блока Ираном было основным требованием для того, чтобы официально считать, что протокол приемки вступил в силу. Однако, по словам спикера, даже после полной сдачи блока в работу Россия продолжит оказывать помощь в эксплуатации, техническом обслуживании и будет поставлять ядерное топливо в Иран.

Справка ИА REGNUM :

Строительство АЭС «Бушер» оказалось, пожалуй, одним из самых долгих в истории атомной отрасли. Сооружение первого энергоблока началось еще в 1975 году, тогда миссию по реализации проекта взяла на себя Германия, а именно, западногерманский концерн Kraftwerk Union. Однако уже через пять лет политики стали причиной прекращения строительства блока: Германия присоединилась к санкциям США против Ирана. Лишь через 12 лет Тегеран вернулся к возможности создания на своей территории атомной отрасли, правда, на этот раз помогать с этим стала Россия. 24 августа между Россией и Ираном было подписано соглашение о сотрудничестве в применении атома в промышленных целях. В 1998 строительство перешло в руки «Атомстройэкспорта».

АЭС «Бушер» была подключена к национальной системе энергетического снабжения 3 сентября 2011 года, пуск состоялся 12 сентября. А почти через год первый энергоблок станции был выведен на все 100% проектной мощности. Таким образом, благодаря совместной работе иранских и российских специалистов Бушерская атомная электростанция стала первой АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке в целом.

Однако в эксплуатации иранской станции не обошлось без неприятностей. Так, всего через два года после подключения к нацсети в реактор попала часть насоса, из-за чего работу станции пришлось приостановить. Менее чем через полгода станцию опять приостановили для ремонта генератора турбины, через четыре месяца вновь начала работу.

Примечательно, что несмотря на то, что в Иране теперь есть АЭС, самому Ирану запрещается вкладывать инвестиции в урановые рудники. Дело в том, что в 2010 году Россия, Китай и США пришли к соглашению по поводу принятия новой резолюции ООН о введение экономических антииранских санкций. В июне этого же года Совбез ООН принял большинством голосов резолюцию 1929, согласно которой, иранской стороне запрещается инвестировать урановые рудники, для Ирана также запрещена продажа восьми видом обычных вооружений.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что переговоры между Россией и Египтом по подписанию коммерческого контракта на строительство новой АЭС в Даббаа почти завершены. Атомная электростанция будет состоять из четырех блоков мощностью до 1200 МВт. Этот проект является совместным между РФ и Египтом, примерная стоимость его оценивается как минимум в $26 млрд. Важно, что эта АЭС станет первой станцией в Египте и на всей территории Северной Африки. А поставщиком технологий строительства и эксплуатации станции в регион, где ранее никогда не было атомных источников, вновь стала Россия.