Москва, 18 мая, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии московского метро входят в нормальный график, сообщается в микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

Метро Коломенская

Интервалы движения на южном участке Замоскворецкой линии 18 мая были увеличены по техническим причинам. Администрация метрополитена принесла свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, до станции «Коломенская» включительно поезда стояли по 5−7 минут, из-за чего на платформах скопилось большое количество пассажиров.