Ярославль, 18 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Рост минимального размера оплаты труда приведет к уменьшению числа подростков, трудоустраиваемых в летний период за счет бюджета в Ярославле. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии города Захар Кармалита, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сумма средств, выделенных на эти цели, осталась такой же, как в 2015 году — 13 млн рублей. Однако подросткам нельзя платить меньше МРОТ.

«В 2015 году МРОТ уже увеличивался — с 5 965 до 6 204 рублей, а с 1 июля он вырастет до 7500 рублей. Из-за этого уменьшится количество трудоустроенных подростков примерно на 250 человек. Чтобы сохранить уровень 2015 года нужно около 2 млн рублей. В нынешней бюджетной ситуации для любой отрасли это значительные деньги», — рассказа начальник управления по молодежной политике Захар Кармалита.

В 2015 году в Ярославле было трудоустроено 1716 подростков. Потребность в трудоустройстве, по данным мэрии, достигает 5000 рабочих мест в год.

Члены комиссии по социальной политике рекомендовали мэрии Ярославля увеличить количество бюджетных средств, чтобы не уменьшить число трудоустраиваемых подростков.