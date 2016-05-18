Анкара, 18 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали в аэропорту Стамбула 98 граждан Китая с поддельными паспортами Киргизской Республики, сообщили турецкие СМИ. По имеющимся данным, киргизские паспорта были приобретены по €2,5 тысячи (около 182,8 тысячи рублей).

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«Граждане Китая планировали улететь из Стамбула на Кипр. В транзитном зале некая группа выдала им поддельные паспорта граждан Киргизии. Кто собирал деньги и граждане какой страны помогли получить нарушителям официальные документы, в материале не сообщается», — уточнило издание «24.kg».

Повышенный интерес к произошедшему проявили некоторые депутаты парламента Киргизии, пишет газета «Вечерний Бишкек». Депутат Алмамбет Шыкмаматов выразил мнение, что «торговля киргизскими документами практически вышла на уровень международного криминального синдиката».

Народный избранник заявил, что в этой связи глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев должен явиться на парламентское заседание и выступить с отчетом. «Подобная порочная практика, помимо создания угрозы национальной безопасности, способствует снижению авторитета страны на международной арене», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2015 года министр внутренних дел Киргизии Калыбек Сатывалдиев сообщил о том, что правоохранительные органы страны возбудили 21 уголовное дело по факту незаконной выдачи свыше 40 тысяч загранпаспортов и внутренних паспортов Киргизской Республики. Среди получивших данные документы людей были выявлены 58 человек с судимостью и 8 человек, находящихся в розыске.

Отметим также, что ранее бывший замглавы ГКНБ Артур Медетбеков высказывал мнение, что «бардак и продажность отдельных чиновников позволяют боевикам приобрести паспорта граждан Киргизской Республики и спокойно находиться на ее территории».