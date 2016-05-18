Калининград, 18 мая, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Калининградской области вывезено на свалку около 24 тонн санкционных овощей и фруктов, поступивших в российский эксклав из Литвы и Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 мая, в региональном управлении Россельхознадзора.

rsn-kld.ru В ковше экскаватора — санкционное киви

Речь, прежде всего, идёт о 18 тоннах продукции, которую пытались ввезти из Литвы в Калининград в двух — по документам порожних — фурах. В большегрузных машинах находилось 16 наименований овощей и фруктов (баклажаны, томаты, перец, киви, груши, мандарины, клубника), странами происхождения которых были Италия, Испания, Греция, Бельгия, Нидерланды и Польша.

«Автомашины пытались проехать через границу в адрес физических лиц Кирющенко и Шкуратова под видом пустых, однако при досмотре транспортных средств было выявлено наличие достаточно крупных партий санкционных товаров без каких-либо фитосанитарных и товаросопроводительных документов», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следующие партии — около 2 тонн санкционных груш, принадлежащих фирме ООО «Реал Продукт», а также около 4 тонн томатов из Турции.

Вся плодовоовощная продукция уничтожена экскаваторами на полигоне твёрдых бытовых отходов.