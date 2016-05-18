Степанакерт, 18 мая, 2016, 10:24 — ИА Регнум. На линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана ночью 18 мая было сравнительно спокойно.

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Как сообщает пресс-служба министерства обороны Карабаха, противник нарушал договоренность о прекращении огня, в основном, из разнокалиберного стрелкового оружия.

Только в северо-восточном направлении (Мартакерт) азербайджанские ВС применили миномет калибра 60 — мм (3 снаряда) и ручной противотанковый гранатомет (2 снаряда).

«Передовые подразделения АО соблюдали договоренность о прекращении огня и продолжили уверенно выполнять поставленную перед ними задачу», — говорится в сообщении.

МИД Нагорного Карабаха 18 мая сообщил, что миссия ОБСЕ 19 мая проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана восточнее Мартакерта.

С позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять сотрудник офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания), а также представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ, полковник Андрей Барашкин (Россия).

Власти НКР выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

В свою очередь действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 17 мая заявил, что организация проведёт работу по расширению команды личного представителя ОБСЕ в зоне конфликта Анджея Каспшика.

Подобная договорённость была достигнута на встрече президентов Армении и Азербайджана в Вене 16 мая.