Ярославль, 18 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. ТГК-2 до сих пор не заключило договор с МАУ «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля на поставку теплоресурсов в имущественный комплекс ярославского стадиона «Шинник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александр Черепанин.

До 1 апреля 2016 года имущественный комплекс ярославского стадиона «Шинник» находился в безвозмездном пользовании одноимённого футбольного клуба, который и осуществлял расчёты за потребляемые коммунальные ресурсы. В настоящий момент задолженность клуба перед поставщиком тепла составляет более 1,3 млн рублей. В силу этого с 1 апреля объекты «Шинника» отключены от поставки тепла и горячей воды. Однако, в это же время мэрией Ярославля было принято решение о передаче комплекса стадиона на баланс МАУ «Дирекция спортивных сооружений» г. Ярославля. Для возобновления подачи коммунального ресурса муниципальному учреждению необходимо заключить договор с ТГК-2, но пока этого не произошло. По мнению Александра Черепанина, вполне возможно, что, саботируя подписание договора, представители ТГК-2 пытаются добиться погашения задолженности футбольного клуба, т.к. мэрия Ярославля субсидирует ФК «Шинник».

«Примечательно, что мэрия перечислила клубу в качестве субсидии средства, необходимые для полного погашения долга перед ТГК-2. Но счета клуба арестованы — и деньги оказались заморожены. ТГК-2 отказывается заключать с МАУ договор, хотя у нас никаких долгов перед поставщиком теплоресурса нет. По некоторым сведениям, ТГК-2 таким образом пытается добиться погашения долга», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Черепанин.

Пока в кабинетах разгораются финансовые споры и шантаж, спортсмены, в том числе юные воспитанники футбольной школы «Шининка», полтора месяца не могут заниматься в нормальном режиме — сейчас хоть и не холодно, но душ принять невозможно. Кроме того, теплосистему комплекса необходимо готовить к отопительному сезону, что вряд ли удастся сделать вне заключенного с ТГК-2 договора. Следовательно, функционирование комплекса стадиона в дальнейшем может оказаться под вопросом.

В ТГК-2 корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что договор теплоснабжения с ФК «Шинник» был расторгнут по инициативе самого клуба. Подтвердили, что задолженность за потребленную в феврале и марте теплоэнергию в размере 1 млн 324 тыс рублей за клубом сохраняется. Претензионная работа ведется, но, по всей видимости, взыскивать долг придется в судебном порядке, отмечают в компании. Что же касается заключения договора теплоснабжения с МАУ «Дирекция спортивных сооружений», то здесь процедура проходит стандартным образом. Но МАУ пока не предоставило в ТГК-2 полный пакет необходимых документов.

«В частности, отсутствуют сведения о балансовой принадлежности тепловых сетей и требуемых объемах поставок тепловой энергии. Проектная документация также представлена не в полном объеме», — уточнили в пресс-службе ТГК-2.

Между тем, в настоящее время футбольный клуб «Шинник» не смог получить лицензию на участие в первенстве Футбольной национальной лиги в следующем сезоне. По словам гендиректора «Шинника» Валерия Фролова, причиной этого стали долги клуба, составляющие в общей сложности 80 млн рублей.