Москва, 18 мая, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Москве уличным художникам разрешили бесплатно проводить выставки на Арбате. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, 20 площадок напротив выхода из станции метро «Арбатская» выделены для этих целей.

Арбат

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк отметил, что 10 стендов определили художникам, а 10 — букинистам.

Такое решение принято в рамках цикла городских фестивалей «Московские сезоны», уточнил чиновник.

Напомним, в начале 2016 года художники и музыканты прекратили свою деятельность на Арбате из-за жалоб местных жителей на шум и несанкционированную торговлю.

Ранее глава департамента культуры Москвы Алексендр Кибовский сообщил, что выставки картин уличных художников разместят легально в городе в мае-июне 2016 года.

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