Саратов, 18 мая, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Глава области Валерий Радаев в 2015 году показал доход 3 млн 370 тыс. рублей, что на 125 тыс. меньше, чем в 2014-м, его супруга — 162,4 тыс. (в 2014-м ее доход подскочил до 2,65 млн рублей по причине продажи катера Boulton Skiff 22). Губернатор по-прежнему ничего не имеет в собственности — недвижимости и транспортных средств. Его жена, как и в прежние годы, владеет жилым домом площадью 286,5 кв. м и приусадебным участком в 1000 кв. м. Такая информация размещена на сайте правительства Саратовской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.business-vector.info Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Валерий Радаев, согласно заполненной им декларации, заработал в 2014 году 3 млн 495 тыс. рублей, его супруга, включая доход от продажи катера «Boulton Skiff-22», — 2,65 млн. У него, как и прежде, нет своей недвижимости, он пользуется жилым домом площадью 286,5 кв.м. и приусадебным земельным участком 1000 кв. м, принадлежащими жене. У губернаторской четы нет ни одного автомобиля, но ее доход, по сравнению с 2013 годом, вырос в два раза, тогда глава области задекларировал 3 млн рублей, а его жена — 139 тыс.