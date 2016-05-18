Казань, 18 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Лайнеры «Аэрофлота» в ближайшее время приступят к перевозкам пассажиров между Казанью и Франкфуртом, сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.

Аэрофлот

«В данный момент мы можем подтвердить то, что правление ПАО «Аэрофлот» приняло решение открыть прямой рейс Казань — Франкфурт — Казань», — заявили в авиакомпании.

Предположительно, маршрут будет открыт в течение месяца, рейсы будут дважды в неделю выполнять самолеты Airbus А320.

С 1997 года жители Татарии могли отправиться в один из крупнейших городов Германии трижды в неделю. Рейсы между Казанью и Франкфуртом выполняла немецкая компания Lufthansa, однако лететь пассажирам приходилось через Самару.

Летом 2011 года ненадолго был открыт прямой рейс, а летом 2012 года рейсы осуществлялись по маршруту Пермь — Казань — Франкфурт. В дальнейшем лайнеры вновь летали через Самару, но с 1 апреля 2013 года немецкая авиакомпания удалила казанский и пермский маршруты из расписания полетов из-за неприбыльности направлений.