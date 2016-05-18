Шуя, Ивановская область, 18 мая, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Три человека погибли, один получил травмы в результате пожара в цехе по производству пенопласта ООО «Ивпенопластстрой» в Шуйском районе Ивановской области вечером 17 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР. Следователи выяснили, что помимо основной деятельности на предприятии велась переработка нефтепродуктов.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Ивановской области

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 17:45. Согласно предварительным данным, из-за нарушения процесса электросварочных работ разгерметизировалась емкость объемом семь кубометров, в которой находилось жидкое топливо. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В результате пожара пострадали четверо работников цеха, все мужчины в возрасте от 28 до 36 лет. С ожогами они были госпитализированы. Трое позже скончались в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).