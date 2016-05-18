Ярославль, 18 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. 21 мая в Ярославле пройдет «Декларатон»: в течении пяти часов добровольцы будут обрабатывать декларации о доходах и имуществе чиновников Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия. В результате этой работы сведения, декларируемые чиновниками, станут доступными для поиска, также добровольцы сравнят декларации разных лет и выяснят, как изменились доходы госслужащих. Акция пройдет по инициативе Центра антикоррпупционных исследований «Трансперенси Интернешнл — Россия».

«Это мероприятие существует в рамках национального плана по противодействию коррупции уже порядка пяти лет. Создана единая база деклараций чиновников различных ветвей власти по всей России. Наше мероприятие — это инициатива горожан, которая призвана дать навык работы с источниками, посмотреть динамику изменений в сведениях, подаваемых чиновниками. Еще одна цель — повышение грамотности, в том числе и в журналистской среде. Подобными мероприятиями гражданское общество помогает указу Президента о противодействии коррупции, учим людей противодействовать коррупции на местах», — заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор «Дакларатона» Илья Шестериков.

Проект «Декларатон» существует с 2011 года, в нём собираются сведения о доходах и имуществе, ежегодно подаваемые госслужащими. Сегодня в базе «Декларатона» имеется информация о доходах, недвижимости и транспортных средствах, принадлежащих более 20 тысячам чиновников и депутатов по всей России.

Для участия в мероприятии, которое пройдет в одном из ярославских кафе, необходимо зарегистрироваться на сайте «Трансперенси Интернешнл — Россия» и принести с собой ноутбук.