Майкоп, 18 мая, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, принявший участие в заседании Госсовета РФ, считает, что выработанные накануне решения будут способствовать развитию строительного комплекса в РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 18 мая.

adygheya.ru Глава Адыгеи принял участие в заседании Госсовета РФ

«С 2007 года в Адыгее наблюдается стабильный рост объемов ввода жилья. Вместе с тем нельзя останавливаться на достигнутом, особенно в сложившихся экономических условиях. Сегодня строительный рынок и градостроительная политика нуждаются в модернизации. Уверен, выработанные на заседании Госсовета РФ решения будут иметь для этого существенное значение, послужат импульсом к выходу строительной отрасли на новый виток развития», — прокомментировал Аслан Тхакушинов итоги заседания Госсовета РФ, прошедшего в Москве под председательством президента РФ Владимира Путина.

Глава Адыгеи пояснил, что для совершенствования градостроительной деятельности в республике уже организован комплекс мероприятий. В конце прошлого года утверждена «дорожная карта» по внедрению в республике лучших управленческих практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Значительно сокращены и сроки оформления документации в сфере строительства — соответствующие изменения внесены в ряд нормативно-правовых актов республики. В среднем для получения разрешений на строительство в регионе требуется 110 дней, для этого в среднем необходимо пройти 15 процедур. Это не превышает нормы, установленные перечнем показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ.

Этот вопрос как раз и затронул на заседании Госсовета президент страны, подчеркнув необходимость снижения административных барьеров в части сокращения количества разного рода разрешительных процедур и сроков согласования.

Глава государства также выразил уверенность, что строительная отрасль должна стать одним из ключевых драйверов роста российской экономики.

«Это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на который приходится почти 6% ВВП страны. В 2014 году было введено 84,2 млн. квадратных метров, в прошлом году ещё больше — 85 млн квадратных метров, при этом на 20% увеличился объём жилья экономического класса. Однако потребность людей в улучшении жилищных условий остаётся по-прежнему высокой, и удовлетворить этот спрос можно только с использованием надёжных рыночных механизмов, в том числе и ипотечного кредитования», — отметил Владимир Путин.

Что касается Адыгеи, то с 2013 года объемы ввода жилья выросли в 2,7 раза. По темпам роста этого показателя в 2015 году, как и в 2014 году, республика заняла первое место среди субъектов ЮФО. При этом объемы строительства многоквартирных домов выросли на 70% по сравнению с 2014 годом. В первом квартале 2016 года введена 31 тыс. квадратных метров жилья, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года.

Как подчеркнул глава Адыгеи, мероприятия по всестороннему улучшению инвестиционного климата в регионе будут продолжены, в том числе — в рамках развития строительной отрасли.