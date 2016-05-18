Барнаул, 18 мая, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Алтайские власти обнародовали информацию о состоянии дел в строительной отрасли. Поводом послужило состоявшееся накануне в Москве заседание Госсовета РФ, где рассматривались вопросы развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. Подробности сообщает официальный сайт региона.

управление пресс-службы и информации Президента России Заседание Госсовета РФ

По оценке губернатора Александра Карлина, в Алтайском крае на долю строительной отрасли приходится от 5 до 7% валового регионального продукта. Общая численность работающих в режиме постоянной занятости в строительных организациях и в промышленности стройматериалов превышает 22 тыс. человек.

«За последние пять лет строительная отрасль в Алтайском крае значительно подросла, в нее приходят новые технологии, появляются новые подходы к организации, к ведению строительных работ. Сохранено профессиональное ядро в большинстве строительных организаций края. За пять лет производительность труда в отрасли в целом возросла на 20%. Стройкомплекс Алтайского края может выполнять любые виды работ, решать задачи в гражданском строительстве, возводить промышленные объекты, объекты инфраструктуры, в том числе транспортные магистрали, инженерные сети, линии электропередачи, газопроводы и многое другое», — отметил алтайский губернатор.

Характеризуя положение дел в стройкомплексе региона, он отметил, что рост объемов жилищного строительства наблюдается на протяжении последних 10 лет. «В прошлом году в Алтайском крае построили рекордный объем жилья — более 880 тыс. кв. метров. В расчете на тысячу человек введено 374 тыс. кв. метров жилых помещений. Этот показатель неуклонно растет: в 2011 году — 264 тыс., в 2012 году — 269 тыс., в 2013 году — 277 тыс., в 2014 году — 316 тыс. кв. метров», — заявил губернатор.

Вместе с тем, Александр Карлин не стал отрицать присутствия кризисных явлений в экономике, проявившихся в конце 2014 года и в 2015 году. Коснулись они и строительных работ. Снижение объемов ипотечного кредитования в 2015 году было достаточно существенным, но не таким катастрофическим, как в период кризиса 2008−2010 годов, — признается Александр Карлин. Вместе с тем, он полагает, что уже в 1 квартале 2016 года отмечены признаки постепенного выхода строительной отрасли из состояния кризиса.

«Это проявляется в том, что заметно возросло количество договоров ипотечного кредитования. Примерно на 20% увеличился объем участия граждан в долевом строительстве. Сегодня мы можем надеяться, что в ближайшее время кризисные факторы будут полностью преодолены и отрасль выйдет на докризисные параметры работы, что для жителей Алтайского края чрезвычайно важно», — подчеркнул глава Алтайского края.

Участники заседания Госсовета особо отмечали необходимость устранения искажений, появившихся в деятельности саморегулируемых организаций.

«Несколько лет назад по настоянию бизнеса многие вопросы развития строительного комплекса перепоручили саморегулируемым организациям. Хотели как лучше, а в результате получили те же самые барьеры и коррупционные схемы, в которых раньше обвиняли государственных чиновников. Сегодня этот пресс еще в более жесткой форме обеспечивается через систему СРО, что недопустимо. Корректировки законодательства позволят получить более гармоничное сочетание интересов бизнеса и граждан, для которых строят жилье», — подчеркнул Александр Карлин.

По его мнению, рекомендации, полученные на заседании Госсовета, позволят существенным образом активизировать отрасль.

«Речь идет об упрощении административных процедур, о более активном допуске строителей к освоению новых территорий под комплексную жилую застройку. Предполагается принять меры по облегчению подключения строящихся объектов, в первую очередь жилого назначения, к инженерной инфраструктуре. По целому ряду вопросов в Правительстве уже подготовили законопроект для принятия парламентом страны соответствующих корректировок в законодательстве», — отметил Александр Карлин.

В ходе заседания Госсовета большое внимание уделили вопросам повышения качества построенного жилья, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Также обсудили вопросы использования новых инструментов для активизации строительного рынка, в том числе ипотечных ценных бумаг, создание строительных кооперативов для привлечения населения к строительству жилья.