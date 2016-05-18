Таллин, 18 мая, 2016, 09:34 — ИА Регнум. 17 мая спикер парламента Эстонии, член Социал-демократической партии Эйки Нестор встретился с президентом Финляндии Саули Нийнистё, в ходе встречи они обсудили добрососедские отношения между своими государствами. Об этом ИА REGNUM сегодня, 18 мая, сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что темами встречи стали поиск решения миграционного кризиса и международная обстановка, в частности, отношения Евросоюза с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мнимый агрессор

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине и в России. Нестор отметил непрекращающееся «агрессивное поведение России на востоке Украины и провокации на территории Балтийского моря». Он подчеркнул, что «ЕС должен и в дальнейшем сообща подходить к вопросам, связанным с Россией, и не отказываться от установленных в отношении России санкций». Стороны признали поддержку, которую Балтийские и Северные страны оказывают Украине, Грузии и Молдавии в их стремлении к европейским ценностям, сообщили в канцелярии.

Во время обсуждения миграционного кризиса наиболее важным вопросом стала реформа единой европейской системы предоставления убежища. Спикер эстонского парламента подчеркнул важность контроля внешних границ ЕС и сохранения шенгенской зоны. Он также выступил за сохранение добровольности выбора беженцами региона Средиземного моря по квотам ЕС страны их будущего проживания: «При перераспределении лиц, ходатайствующих о получении убежища, важен принцип добровольности. Перераспределять кого-либо против их воли не следует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО и антироссийские силы на Западе используют Эстонию как своеобразный магнит для соседней Финляндии для вовлечения в структуры НАТО и в конечном итоге — членства в военном альянсе. С этой целью как минимум 10−20 раз в год эстонские топ-политики совершают поездки в Финляндию для рассказов об «агрессивной» России и рекламирования членства в НАТО. В свою очередь, финских топ-политиков приглашают на различные международные мероприятия под эгидой НАТО и США, на которых идет речь об «угрозах» со стороны России. Финские военные уже участвуют в различных учениях НАТО на территории Эстонии.

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