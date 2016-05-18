Берлин, 18 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Берлине арт-группа Pixel Helper в ночь на 18 мая спроецировала на посольство Турции лицо Реджепа Тайипа Эрдогана в образе Адольфа Гитлера, говорится в сообщении группы в соцсети Fecabook.

independent.co.uk

Под изображением Эрдогана с характерными усами и прической появилась подпись «Он вернулся». Своей акцией художники протестовали против задержания в Турции двух журналистов — Джана Дюндара и Эрдема Гюля.

Один из авторов проекции, Оливер Бьенковски, заявил изданию The Independent, что немцы знают, что происходит на ранних стадиях диктатуры, и сходство режима Эрдогана с ранним нацистским режимом пугает.

Бьенковски напомнил, что турецкий лидер подавляет свободу прессы, сажает в тюрьму журналистов и своих политических противников, а также продает террористам нефть.