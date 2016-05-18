Вашингтон, 18 мая, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Модернизации армии России вызывает острое беспокойство в высокопоставленных военных круга США, пишет Дэн Гор в статье, опубликованной в National Interest.

mil.ru ВС РФ

В Департаменте обороны США давно признали угрозу, которую представляет новая, модернизированная армия России для самих США и их военных. В частности, заместитель главы Минобороны США Роберт Уорк, объясняя необходимость введения так называемой Третьей стратегии перевеса, отметил, что она необходима для ответа на те угрозы, которые представляют собой ВС России. Чиновник отмечает, что армия, ВВС и ВМС Москвы действует в давно невиданных масштабах.

Его поддерживает заместитель главы Минобороны по закупкам, технологиям и логистике Фрэнк Кендал. Он пытается донести до всех, кто только его услышит, что США теряют свои технологические преимущества визави Китая и России в воздушной и морской сферах, а также в областях электронной войны, космосе и надежных систем связи.

В свою очередь, высокопоставленные чины армии также напрямую говорят, что на суше, воде и в воздухе армии США модернизированные войска России могут бросить вызов. С момента слушания о своем назначении председатель объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд говорил открыто, что для США Россия является военной угрозой номер один. Позднее он заявил, что армия России представляет собой целый спектр угроз уже и интересам США.

Такого же мнения придерживается новый начальник штаба сухопутных войск США Марки Миллей.

Со схожими заявлениями выступает и бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав. По его словам, действия вооруженных сил России в Сирии «продемонстрировали тревожный рост возможностей развертывания войск за рубежом, а также боевого потенциала и логистической поддержки».

Россия, как отмечает Бридлав, «на протяжении последних двадцати лет анализировала военные операции США и создала доктрину и войска, которые могут эффективно противодействовать существующим силам США и НАТО». Он также отметил, что рост потенциала ПВО России может грозить НАТО потерей доступа в воздушное пространство ЕС, в том числе на одну треть территории Польши.

Таким образом, хотя критики и стремятся убедить непричастных в том, что все разговоры об угрозе со стороны военных России служат лишь интересам самой армии США, которая хочет получить больше ресурсов и персонала, нужно признать, что армия России представляет собой внушительную силу, которая демонстрируется в ходе постоянных крупномасштабных внезапных учений, в которых принимает участие от 40 до 100 тыс. представителей всех родов войск.