Нальчик, 18 мая, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии признал виновным в участии в незаконном вооруженном формировании 22-летнего жителя Урванского района.

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В период с октября 2014 по апрель 2015 года он оказывал пособническую помощь членам бангруппы, причастной к международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по КБР. При задержании у молодого человека были обнаружены боеприпасы, взрывчатые вещества, а также наркотики.

За преступления, предусмотренные статьями УК РФ «Участие в незаконном вооруженном формировании», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Пересылка, реализация или производство средств наркотического или психотропного типа» злоумышленник приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2016 года в Кабардино-Балкарии признали виновным в участии в деятельности структурного подразделения международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России Аскера Керимова. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима.

Всего с начала 2016 года в республике уничтожены четыре боевика, задержаны 29 пособников членов НВФ. По данным Следственного комитета, на конец 2015 года численность пособников боевиков в республике составляла около 300 человек. В розыске находятся 35 членов бандподполья, из них 20 — в международном розыске, 15 — в федеральном.