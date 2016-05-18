Астрахань, 18 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Место на парковке в Астрахани стало причиной конфликта, закончившегося взрывом гранаты прямо на улице города и пострадавшими. По информации представителя УМВД области, спор возник между двумя таксистами, не поделившими место для стоянки автомобиля у железнодорожного вокзала.

30.mvd.ru Место взрыва гранаты в Астрахани

У одного из мужчин в руках оказалась граната, которой тот начал угрожать. Сознательно ли спорщик подорвал боеприпас или взрывное устройство выскочило у него из рук случайно, пока не уточняется, пишет ТАСС. Также неизвестно, откуда он взял гранату. В произошедшем разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв гранаты прогремел прямо на улице Астрахани 17 мая около 19:00. Инцидент произошел в Ленинском районе на улице Академика Королёва. Место ЧП было оцеплено, взывотехники ОМОН обследовали квартал. В результате взрыва пострадали три человека: сам участник конфликта и двое случайных прохожих 47 и 49 лет. Глава ведомства генерал-майор полиции Олег Агарков взял ситуацию на личный контроль.