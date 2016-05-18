Москва, 18 мая, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Представители подозреваемых в причастности к массовой драке на Хованском кладбище в Москве считают, что причиной инцидента стал бытовой конфликт из-за некачественно выполненной работы по благоустройству захоронения родственника одного из подозреваемых, пишет «Коммерсантъ».

Могила

По данным издания, заказчик отказался оплатить некачественные работы, а на следующий день после этого нашел могилу родственника в еще более плачевном состоянии. Далее конфликт лишь разгорался: он решил выяснить отношения с нелегальными рабочими из Таджикистана, вызвав на кладбище друзей-самбистов для встречи с представителями диаспоры.

Конфликт перешел в открытое противостояние. Не добившись результата, «спортсмены» и представители таджикской диаспоры назначили решающую встречу 14 мая.

Уточняется, что к этому моменту к нелегальным рабочим появились и другие претензии, в частности, то, что они открыли вокруг кладбища мини-цеха по изготовлению памятников и решеток и точки, торгующие цветами. Борцы решили воспользоваться ситуацией, чтобы либо обложить торговцев данью, либо прогнать их с прибыльной территории — по некоторым данным, теневой оборот нелегалов достигал 4 млн руб. в день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая на Хованском кладбище Москвы произошла массовая драка. В ходе нее три человека погибли, многие участники инцидента получили ранения. Главной версией произошедшего следствие считает финансовые мотивы.