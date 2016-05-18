Москва, 18 мая, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» и Национальный совет по устойчивому развитию Королевства Камбоджа подписали два документа: меморандум о создании в Камбодже Информационного центра по атомной энергии и меморандум о создании совместной рабочей группы по вопросам мирного использования атома, сообщали в Росатоме.

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Планируется, что центр станет площадкой для совместных культурных и просветительских мероприятий для различных групп населения, в первую очередь, для детей, школьников и студентов.

Деятельность центра будет некоммерческой, направленной на популяризацию всех аспектов мирной атомной энергетики. Она позволит населению Камбоджи лучше узнать о принципах функционирования атомной отрасли, а также повысить престиж технических специальностей среди молодежи.