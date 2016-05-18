Москва, 18 мая, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Brent никак не может решиться даже коснуться отметки 50,00 долл./баррель, хотя цель уже очень близка, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Опубликованные поздно ночью данные от Американского института нефти (API) убили надежду на то, что пробой психологического сопротивления произойдет 17 мая. Отчет показал менее значительное, чем предполагалось, сокращение объемов нефти в хранилищах.

lukoil.ru Нефтяные вышки

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«Кроме того, свою роль в подобной динамике сыграли и события в Нигерии, которые угрожают сокращением объемов добычи нефти: показатель уже упал на 800 тыс. баррелей в день до 1,4 млн. Если беспорядки будут носить продолжительный характер, Brent может прочно закрепиться выше 50,00, однако для этого ей надо сначала получить новый катализатор роста. К примеру, публикуемые 18 мая данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах от Минэнерго США», — пояснила аналитик.

«Рынок уже закладывает менее благоприятные результаты после отчета API, поэтому шансы на «приятный сюрприз» все же есть. А если так, то сегодня может состояться долгожданная попытка пробоя с ближайшей целью на уровне 50,80», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 18 мая нефть дорожает на данных API и в ожидании сообщения Минэнерго США. Так, по состоянию на 07:36 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,20% — до $49,38 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до $48,48 за баррель.