Барнаул, 18 мая, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Десятки миллионов бюджетных средств из федерального бюджета, а также бюджетов Алтайского края и Новосибирской области, оказались на счетах ООО «Страховое общество «Купеческое» (Новосибирск) в результате реализации мошеннической схемы. Подробности уголовного дела сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Репин Илья Ефимович. Фрагмент картины «Купец Калашников». 1868 г

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в 2012 году фактический руководитель этого общества — Татьяна Кудрявцева — реализовала мошенническую схему хищения средств федерального бюджета, бюджетов Алтайского края и Новосибирской области. Для этого с сельхозпроизводителями двух регионов были заключены фиктивные договоры страхования урожая, которые впоследствии направлялись в Главные управления сельского хозяйства и являлись основанием для предоставления государственных субсидий.

«Мнимые сделки с ООО «Страховое общество «Купеческое» заключили 137 сельхозтоваропроизводителей Сибири, из них 112 — хозяйства Алтайского края. На основании переданных материалов в марте 2014 года УФСБ России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело о махинациях с бюджетными субсидиями. Общая сумма неправомерно полученной ООО «Страховое общество «Купеческое» компенсации оплаты 50% страховой премии по заключенным фиктивным договорам агрострахования составила около 64 млн рублей», — пояснили в УФСБ.

В пресс-релизе ведомства также сказано, что уголовное дело в отношении Кудрявцевой рассматривалось в особом порядке. Она признала свою вину и согласилась с доводами обвинения, но вынесенный в феврале этого года приговор посчитала слишком суровым, в связи с чем подала на обжалование в апелляционном порядке.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда оставила первоначальный приговор — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима — без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, напомним, более 57 миллионов рублей, хранившихся на счетах «Купеческого», находятся под арестом до разрешения в порядке гражданского судопроизводства вопроса о размере возмещения гражданского иска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще об одном мошенничестве с бюджетными средствами в УФСБ по Алтайскому краю сообщали 13 мая. Речь идет о руководителе рубцовского ООО «Александровка». В течение 2012−2013 годов фермер неоднократно предоставлял в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края необходимые документы для получения субсидий в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008−2012 гг. Это позволило ему незаконно получить около 1 млн 300 тысяч рублей из краевого и федерального бюджетов.