Москва, 18 мая, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Вашингтон может снизить давление на Россию только в случае возникновения серьезных внутренних проблем в самих США, в противном случае он не остановится ни перед чем ради уничтожения российского суверенитета, считает завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров. Об этом он заявил 17 мая в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лицо запада

«Либо Запад слабеет, либо мы сдаёмся. Так учит история», — заявил Сидоров.

Как пояснил политолог, все случаи смягчения отношений между США и СССР или Россией были связаны только либо с нарастанием внутренних проблем в этих странах, либо, соответственно, с прямым поражением одной стороны:

«Первая разрядка произошла из-за того, что США оказались в тупиковом положении во Вьетнаме и на этом фоне «поползли» социальные структуры: появилось антивоенное движение, негритянское движение и так далее. Вскоре они столкнулись с тяжёлыми экономическими трудностями».

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«С другой стороны, и сам Советский Союз оказался в тяжёлом материальном положении и также был вынужден идти на уступки. А в 1990-х Россия под грузом этих проблем фактически сдалась», — продолжил он.

«Говорят, нам нужно договориться. Но одна из главных наших проблем — экономическая слабость. И поэтому США будут оказывать всестороннее давление на Россию, пока не возникнет кризисная ситуация, которая приведет к падению политической власти», — указал Сидоров.

При этом эксперт выразил мнение, что Россия реагирует недостаточно жёстко на появление новых позиционных точек ПРО. «Безответственно с точки зрения политического руководства страны было бы не реагировать на то, что к нашим границам приближается конкретный военный блок», — добавил он.