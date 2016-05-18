Нью-Йорк, США, 18 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В США офицер полиции заснял падение метеорита на территории штата Мэн видеорегистратором своего автомобиля, сообщает Associated Press.

fatoscuriosoos.tk Метеорит

Падение 17 мая небесного тела небольшого размера заметили и сообщили об этом около 400 человек в Нью-Йорке, Вермонте, Нью-Гэмпшире и Род-Айленде.

По мнению экспертов Военно-морской обсерватории (Вашингтон), метеорит достигал в размере нескольких десятков сантиметров. Упал он в лесу на северо-западе штата Мэн.

Ученые из Минералогического музея уже пообещали награду тому, кто найдет обломок весом не менее килограмма — он получит $20 тыс.