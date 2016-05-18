Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 08:01 — ИА Регнум.

В четырех хуторах Белокалитвинского района Ростовской области, оказавшихся в эпицентре непогоды в прошедшие выходные, завершается сбор заявлений на оказание материальной помощи и подворовый обход. Все документы будут переданы в региональный департамент по предупреждению и ликвидации ЧС. Как проинформировали ИА REGNUM 18 мая в донском правительстве, из областной казны населению будет направлено почти 2,5 млн рублей.

donland.ru Восстановление домов после смерча

Все жители Анновки, Ильинки, Калиновки и Раздолья, чьи дома и сельхозугодья пострадали от пронесшегося смерча, получат по 10 тыс. рублей компенсации. Денежную помощь получат около 250 человек. Помимо этого, кровли пострадавших домов перекрыты рубероидом. Электричество и вода поступают семьям бесперебойно.

Напомним, что ураганный ветер, дождь с градом, превратившиеся в смерч, сносили все на своем пути. Кровли домов не выдерживали сильнейших порывов ветра, а тракторы и крупный рогатый скот взлетали в воздух словно пушинки. Именно так описывают очевидцы разгул стихии.

Перед выходными синоптики предупреждали жителей области о непогоде.

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