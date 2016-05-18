Барнаул, 18 мая, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Руководителям всех сибирских регионов предложено разработать и принять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность сельских старост. В качестве примера для подражания начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко привел Кемеровскую область.

Иван Николаевич Крамской. Фрагмент картины «Деревенский староста». 1873 г

«В Кузбассе волевым решением губернатора Тулеева в короткие сроки был разработан и принят субъектовый закон о сельских старостах. Законодательная поддержка сельских старост существенно поможет решению важнейшей государственной задачи — укреплению безопасности жизни и деятельности граждан на территориях поселений», — заявил генерал в ходе специального совещания с главами сибирских муниципалитетов, состоявшегося накануне, 17 мая. На связи по селектору находились порядка 400 человек. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Совещание было посвящено вопросам функционирования аппаратно-программный комплекса «Безопасный город», активное внедрение которого на всей территории Сибири начнется с 1 июля 2016 года.

«Староста — это местный житель, возможно, депутат или общественник, словом, ответственный и уважаемый человек, способный вовремя организовать взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой муниципалитета, проинформировать и организовать сельчан, как на профилактическую работу в области безопасности, так и на борьбу со стихией на первоначальном этапе. Значимость такой общественной нагрузки на старосту трудно переоценить. Такой староста, также как единая дежурно-диспетчерская служба, должен стать еще одним базовым звеном в системе предупреждения чрезвычайного события. Это важный фактор для эффективной реализации проекта «Безопасный город». В отличие от единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), которая действует на уровне муниципалитета, староста — это ответственный за безопасность в каждом конкретном поселении», — считает Сергей Диденко.

По его убеждению, в каждом населенном пункте непременно должен быть человек, который своевременно сообщит в ЕДДС о происшествии или проблеме, волнующей жителей.

«Это необходимое условие для незамедлительного реагирования оперативных служб. Только в таком случае помощь людям будет максимально эффективной», — подчеркнул генерал.

Соответствующие законы об институте старост рекомендовано принять до 1 июля, одновременно с внедрением аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Переоцените свой подход к вопросу безопасности граждан, которые за вас голосуют, платят налоги, которые достойны лучшей и более защищенной жизни за счет внедрения всех элементов комплексной безопасности», — призвал генерал Сергей Диденко участников совещания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, система «Безопасный город» включает в себя системы видеонаблюдения, спутниковые навигационно-мониторинговые системы ГЛОНАСС/GPS и пульты экстренной связи «гражданин-полиция». Ее основная цель — обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

На Алтае «Безопасный город» функционирует в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Белокурихе и в некоторых других территориях. Вопросы внедрения системы в Алтайском крае обсудили в конце марта 2016 года на расширенном совещании ответственных ведомств.

«Работа по созданию новой единой системы по обеспечению безопасности населения Алтайского края ведется в рамках Доктрины национальной безопасности до 2020 года, подписанной президентом Владимиром Путиным», — подчеркнул тогда первый вице-губернатор Сергей Локтев. Чтобы соответствовать запросам времени, единые дежурно-диспетчерские службы должны быть оснащены мощной компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием, надежной связью и необходимым программным обеспечением.