Южно-Сахалинск, 18 мая, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Страшная находка была обнаружена на обочине автотрассы в Долинском районе Сахалина. В прозрачном полимерном пакете находилось тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

Эдвард Мунк. Убийца в переулке. 1919

Информация о найденных между населенными пунктами Быков и Загорск останках поступила к следователям Долинска 15 мая этого года. Личность погибшей женщины удалось установить — 57-летняя жительница села Быков с 10 января этого года считалась пропавшей без вести.

В расправе над женщиной правоохранители подозревают ее 50-летнего сожителя, в настоящее время мужчина задержан.

«По версии следствия, 09 января между потерпевшей и подозреваемым возник конфликт, в результате которого мужчина взял нож и нанес им не менее трех ударов в область шеи сожительницы», — поясняют следователи.

Злоумышленник решил избавиться от улик, для этого он положил тело подруги в пакет, положил на санки, отвез подальше от дома и оставил на обочине автодороги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), следствие продолжается.