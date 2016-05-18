Ростов-на-Дону, 18 мая, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Как бы это не было парадоксально, но женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил «Астраханочке» во второй ответной встрече, которая прошла накануне в ростовском Дворце спорта. Даже взявши себя в руки на последних минутах, с разницей в счёте всего лишь в два мяча дружина Яна Лесли справиться не смогла. Итоговый результат на табло — 26:28 в пользу соперниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 18 мая.

rostovhandball.ru Ян Лесли

Рулевой «Ростов-Дона» на послематчевой пресс-конференции не стал скрывать своего разочарования. «Мы были близки к тому, чтобы выиграть, несколько раз вели в счете, однако не реализовали много моментов. Мы очень расстроены. Я беру всю ответственность на себя, не нужно ни в чем винить девушек. Мы не смогли найти правильный ритм за последний месяц», — прокомментировал наставник ростовчанок.

Тем не менее, главный тренер чемпионок России 2015 года поздравил «Астраханочку» с победой.

Напомним, что сезон 2015/16 ГК «Ростов-Дон» начал с побед от матча к матчу. Причем, без разницы в том, была ли это игра в рамках чемпионата России, или в Лиге чемпионов. Казалось бы, ничто не властно над возможностями коллектива. Мало даже, кто сомневался в том, что сегодня, 18 мая, предстоит ростовчанкам сыграть еще один матч, чтобы доказать своё чемпионство.

Теперь подопечным Яна Лесли предстоит побороться за Кубок России.