Манчестер, Великобритания, 18 мая, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Футбольный матч заключительного 38-го тура чемпионата Англии завершился победой «Манчестер Юнайтед» над «Борнмутом» со счетом 3:1, сообщает «Р-Спорт».

manutd.com Победа

Матч проходил в Манчестере. Все четыре гола были забиты футболистами «МЮ». Уэйн Руни, Маркус Рэшфорд и Эшли Янг поразили на 43-й, 74-й и 87-й минутах ворота соперников, а защитник Крис Смоллинг на 90-й минуте утешил «Борнмут», отправив мяч в свои ворота.

В итоге «МЮ» имеет 66 очков и сравнялся с «Манчестер Сити», занимающим четвертую строчку турнирной таблицы и теперь имеет право выступать в Лиге Европы. «Борнмут», купленный российским бизнесменом Максимом Деминым, находится на 16-м месте и сохраняет прописку в премьер-лиге по итогам своего первого сезона в турнире.

Напомним, этот матч должен был состояться 15 мая на стадионе «Олд Траффорд», но был отменен из-за подозрительного пакета, обнаруженного на трибуне. Как выяснилось впоследствии, пакет являлся учебным устройством, забытым на трибуне в ходе учений по безопасности.