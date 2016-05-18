Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2016, 07:24 — ИА Регнум. На Камчатке впервые за последние годы, несмотря на явный экономический кризис в стране, зафиксирован рост объёма инвестиций в основной капитал за счёт внебюджетных источников финансирования. В частности, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Марина Суббота, рост в цифрах, пор сравнению с 2014-м годом, в 2015-м составил 15% — с 15 до 19 млрд рублей.

Петропавловск-Камчатский

Собеседник агентства признает, что этот рост небольшой. «Но такую положительную динамику мы фиксируем впервые за последние годы. В условиях сокращения бюджетного финансирования и сложной экономической ситуации в стране, данный показатель характеризует качество работы по программам инвестирования», — сказала зампред.

Марина Суббота также отметила, что объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования на Камчатке в 2015 году составил 25,9 млрд рублей.

В министерстве экономического развития края при этом отметили, что в регионе еще остаются некоторые проблемы, которые препятствуют инвестициям. Это, в частности, отсутствие необходимой инфраструктуры. «Но эти вопросы постепенно решаются», — пояснили введомстве.

Создать всю необходимую инвесторам инфраструктуру планируют в рамках реализации проекта ТОР «Камчатка». На эти цели (на транспортную и инженерную инфраструктуру) выделено 7,4 млрд рублей.

«Это позволит реализовать инвестиционных проектов на 28 млрд рублей. В настоящее время идёт разработка проектно-сметной документации на инфраструктурные объекты. Планируемый срок ввода объектов по разным площадкам — 2017−2018 годы», — сказали в министерстве.