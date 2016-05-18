Улан-Удэ, 18 мая, 2016, 07:21 — ИА Регнум. На научные исследования проблем озера Байкал и Байкальского региона на условиях софинансирования направят 14 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, глава республики Вячеслав Наговицын в Москве подписал соглашение о софинансировании исследования проблем Байкала с Российским Фондом фундаментальных исследований (РФФИ), который увеличил свою долю.

Байкал

Соглашение между правительством республики и РФФИ было подписано 17 мая. От фонда присутствовал председатель совета, академик РАН Владислав Панченко. В церемонии подписания также приняли участие представитель правительства Бурятии в Совете Федерации Арнольд Тулохонов и зампред правительства региона — глава полномочного представительства Бурятии Анатолий Лехатинов.

«Хочу выразить слова благодарности фонду, мы долго сотрудничаем. В этом году нам удалось увеличить финансирование на фундаментальные исследования на 4 млн рублей. Для нас это очень важно. Поскольку проблемы, происходящие на Байкале, требуют серьезных исследований. Наука должна сказать, что за изменения происходят в природе, и к чему нам готовиться. Поддержка фонда дорогого стоит. Надеюсь, что с вашей помощью мы сможем дать ответы на многие вопросы и на самый главный: что надо сделать? Самое дорогое, что у нас есть — это озеро Байкал», — отметил Вячеслав Наговицын.

По словам сенатора, соглашение предполагает выделение в 2016 году 7 млн рублей из Российского фонда фундаментальных исследований и такой же суммы из республиканского бюджета на изучение проблем Байкала.

«Проект РФФИ позволяет централизовано направить деньги на решение задач науки. Каждый регион определяет свои проекты и форму их реализации. В Бурятии будут реализованы проекты по нескольким направлениям: сельское хозяйство, природные риски, фармацевтический кластер. Если нам удастся договориться с Забайкальским краем и Иркутской областью и выбрать общие проекты, тогда мы сможем сложить деньги и решить больше задач», — объяснил Арнольд Тулохонов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бюджетам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области предоставили субсидии в размере 1,29 млрд рублей на реализацию мер по охране озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. Уточняется, что эти средства пойдут на строительство объектов утилизации отходов, а также объектов инфраструктуры. Субсидии выделяются в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».

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