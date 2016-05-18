Чунцин, Китай, 18 мая, 2016, 05:55 — ИА Регнум. 46-летний Фэн Лили и его 4-летний сын были госпитализированы с серьезным повреждением внутренних органов после того, как сотрудник McDonald's по ошибке добавил моющее средтво в напиток клиентов.

avivas.ru Моющее средство

Инцидент произошел 16 мая в Чунцине. Отец и сын сделали заказ, в который был включен горячий шоколад. Ребенок попробовал напиток и отказался его пить. Отец мальчика подумал, что отказ ребенка связан с температурой напитка, после чего попробовал его сам. Спустя несколько секунд мужчина почуствовал ожоги языка и горла, пишет «Чжунго синьвэнь».

Мужчина немедленно обратился к сотрудникам ресторана быстрого питания, которые установили, что один из работников McDonald's по ошибке добавил в напиток клиентов дегидрированную кислоту хлорида натрия — специальное средство, используемое для очистки поверхностей.

Фэн Лили и его сын были немедленно госпитализированы. Врачи промыли пациентам желудки, а также оказали скорую медицинскую помощь. В настоящее время отец и сын находятся в больнице под медицинским наблюдением.

Полиция Чунцина начала расследование инцидента.

«McDonald's всегда предоставляет своим клиентам высококачественные и безопасные продукты питания. Мы приносим искренние извенения за случившееся в нашем ресторане в Чунцине. Руководство McDonald's готово принять все меры для урегулирования спора с пострадавшим клиентом, а также не допустить повторения похожих ситуаций в будущем», — заявил представитель американской сети быстрого питания в Китае.

Фэн Лили пока не прокомментировал заявление представителя McDonald's.