Куала-Лумпур, 18 мая, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт малайзийской авиакомпании Firefly, направлявшийся в Сингапур, совершил экстренную посадку в аэропорту города Субанг-Джая после сообщений о взрывном устройстве на борту, передаёт New Straits Times.

tn.kz Самолёт приземлился после звонка о бомбе

Как сообщили в полиции, два звонка, предположительно, от одного и того же человека поступили диспетчерам спустя несколько минут после вылета самолёта. Командиру экипажа самолёта было дано указание незамедлительно вернуться в аэропорт вылета.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. После приземления самолёт был осмотрен специалистами, однако взрывчатки обнаружено не было.

Пассажиры рейса позднее были отправлены в пункт назначения другим самолётом. Полиция в настоящее время расследует инцидент.