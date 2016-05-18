Пекин, 18 мая, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Власти КНР сообщили, что к 2020 г. оборот национального рынка авиаперевозок достигнет отметки в 1 трлн юаней ($153,8 млрд). Данный показатель будет достигнут благодаря строительству новых аэропортов и расширению авиапарка.

gazeta19.ru Китай

Госсовет КНР опубликовал директиву, согласно которой к 2020 г. в Китае будет построено до 200 новых аэропортов. Общее количество гражданских аэродромов в КНР достигнет отметки в 500 шт., пишет «Сина синьвэнь».

Планируется серьезное расширение авиапарка Китая — к 2020 г. общее количество пассажирских самолетов и вертолетов составит 5 тыс. единиц.

Кроме того, власти сообщили, что государственную поддержку получит малая авиация, которая будет использоваться для мониторинга экологической обстановки, разведки земельных и природных ресурсов, а также привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Государство будет стимулировать частные инвестиции в национальный рынок авиаперевозок.

По состоянию на конец 2015 г. в КНР функционирует около 300 аэропортов, обслуживающих более 1,8 тыс. воздушных судов.