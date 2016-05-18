Москва, 18 мая, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Российские государственные банки вплотную занялись вопросом выхода с украинского рынка. О продаже своих дочерних структур в стране размышляют Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк, пишет 18 мая газета «Коммерсантъ».

Уходит

Как сообщили изданию источники в Сбербанке, после неуспешных переговоров по продаже дочернего банка на Украине местному бизнесмену Александру Ярославскому, банк продолжает поиски покупателя.

Президент ВТБ Андрей Костин заявил в Лондоне, что не видит для группы слишком больших перспектив на Украине — «как экономических, так и политических». «Если будет возможность, мы, может быть, лучше бы продали бизнес», — сказал он.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что группа несёт на Украине серьёзные потери, велики невозвраты по кредитам, также отделения ВТБ там не раз подвергались актам вандализма. «Все это создает крайне некомфортную атмосферу для продолжения работы группы на Украине», — отметили в пресс-службе.

Внешэкономбанка, по информации газеты, также ищет возможность продажи украинского бизнеса — Проминвестбанка.

Отмечается, что российские госбанки задумались о выходе с Украины после заметного восстановления их собственного бизнеса и в целом местного банковского рынка. Эксперты полагают, что на фоне стабилизации и улучшения показателей у госбанков появился шанс найти покупателя на свои активы, что ещё в прошлом году было крайне непросто.