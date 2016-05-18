Пекин, 18 мая, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Ведущие операторы связи Китая опубликовали свои планы развития сети 4G на территории КНР. Согласно последним данным, количество пользователей сетей 4 поколения достигло отметки в 688 млн.

golos-buryatyi.ru Мобильная связь нового поколения.

Крупнейший мобильный оператор Китая China Mobile дополнительно построит не менее 300 тыс. станций 4G. Согласно прогнозам корпорации, к концу 2016 г. услугами оператора воспользуются 500 млн человек, пишет «Чжунго жибао».

Другой телекоммуникационный гигант China Unicom потратит 75 млрд юаней ($11,6 млрд) на модернизацию оборудования, что позволит снизить тарифы на использование мобильного интернета.

Крупнейший поставщик услуг фиксированной связи в КНР China Telecom планирует повысить скорость Интернет-соединения. Средняя скорость загрузки страниц в любой точке КНР составит 35 Мбит, жители крупных городов смогут скачивать контент со скоростью от 50 до 100 Мбит.

4G — четвертое поколение мобильной связи, позволяющее осуществлять передачу данных со скоростью около 100 Мбит/с.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце 2015 г. Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало заявление, согласно которому к 2018 г. жители Китая смогут пользоваться мобильной связью четвертого поколения в любой точке страны.