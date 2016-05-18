Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2016, 05:03 — ИА Регнум. На Камчатке на предварительное голосование «Единой России» выдвинуто 232 человека, 10 из которых участвуют в праймериз по определению кандидатов на выборы в Госдуму, 109 — на выборы в региональный парламент и 113 — на выборы в органы местного самоуправления, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Голосование внутри партии пройдет, как и по всей стране, 22 мая. На Камчатке оно будет проводиться во всех 38-ми округах с 8 утра до 8-ми вечера.

Глава камчатских единороссов Валерий Раенко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что предварительное голосование будет проходить по трем принципам: открытость, конкурентность и легитимность.

«Все участники находятся в равных условиях, им предоставляются равные возможности. Поэтому 22 мая на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели, само голосование будет проходить по паспортам, а бюллетени напечатаны с высокой степенью защиты», — заявил политик.

В числе желающих попробовать свои силы — как партийцы, так и беспартийные. «Это и действующие депутаты всех уровней власти, представители исполнительных органов, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и даже студенты. Что касается сфер деятельности, то здесь и учителя, и врачи, и работники рыбной промышленности, и социальные работники», — пояснил Валерий Раенко.

В списках на праймериз много действующих депутатов и известных политиков. В частности, общий список в парламент края возглавляет первый вице-губернатор Ирина Унтилова, которую уже называют «паровозом» на этих выборах. Участвует в предварительном голосовании и действующий спикер краевого парламента Валерий Раенко. В списке представлен и самый богатый сенатор в Совете Федерации по итогам 2015 года Валерий Пономарев (доход — более 1 млрд за год). Кроме того, идет на выборы многократная чемпионка по самбо Светлана Галянт, недавно ставшая мамой, главный врач краевой больницы Олег Филиппов, глава Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко и другие.