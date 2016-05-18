Москва, 18 мая, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что руководству Великобритании и Германии не следует отказываться от контактов с Москвой, а нужно больше думать об ущербе, который наносят их экономикам антироссийские санкции. Об этом парламентарий написал 18 мая в своём микроблоге в Twitter.

art-a-designer.ru Конфликт интересов

«Лондону и Берлину надо меньше думать о защите прибалтов от придуманных ими страхов, а больше о том ущербе, который наносят ЕС санкции против России», — отметил Пушков.

«Отвергнув контакты с Москвой, Лондон обрёк себя на нулевую роль по Украине и третьи роли в сирийском кризисе. Каждый — сам кузнец своей роли», — добавил депутат.

Ранее Алексей Пушков провёл в Москве встречу с британскими депутатами, которая, по его словам, показала, что «не все в Лондоне разделяют стерильную позицию главы МИД Хэммонда, отвергающего диалог с Россией».