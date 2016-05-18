Владивосток, 18 мая, 2016, 05:06 — ИА Регнум. В Партизанском районе Приморья прекращена бессрочная голодовка, которую в понедельник, 16 мая, объявили три депутата и ещё две местные жительницы. После запуска масштабной проверки подтвердились многочисленные факты незаконной деятельности, которая уже много лет процветает на территории края. Активисты решили не нагнетать социальную напряжённость, тем более прокуратура пообещала, что виновные лица понесут наказание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил народный избранник Александр Радохлеб.

pravda-tv.ru Голодовка

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Александр Радохлеб, Олег Гамалей и Жанна Ренева обратились в видеопослании к Владимиру Путину. Народные избранники рассказали президенту о вопиющих фактах коррупции в Партизанском районе Приморья. Местные чиновники возвели себя в ранг удельных князей, на что прокуратура закрывает глаза.

По словам партизанского депутата Александра Радохлеба, накануне, 17 мая, с голодающими был проведён конструктивный диалог. Краевые власти и прокуратура заявили, что проводится масштабная проверка, подтвердились не только те факты беззакония, которые вскрыли активисты, были выявлены и другие.

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«Мы приняли решение, чтобы не нагнетать социальную напряжённость в районе, голодовку прекратить. Мария Барсук и Галина Евгеньевна Лободзинская тоже прекратили голодовку и вернулись домой. Подтвердились факты незаконной добычи природных ископаемых и уничтожения земель сельхозназначения ООО «Ширак», незаконная деятельность по захоронению ТБО ООО «Экопост», проведение незаконных тендеров, незаконное выделение администрацией земель своим ближним родственникам. Как нас заверили работники краевой прокуратуры, виновные лица понесут наказание», — подчеркнул народный избранник.

Как писало ИА REGNUM, Галина Евгеньевна Лободзинская в этом году выходит на пенсию. После смерти дочери у неё на опекунстве находятся пять несовершеннолетних детей в возрасте от 2,5 до 10 лет. Причём младший является инвалидом и уже перенёс три серьёзные операции. Несколько лет женщина пыталась добиться от администрации Партизанского района выделения соответствующей жилплощади, однако в последний визит замглавы муниципалитета Виктор Головчанский обматерил и буквально за шиворот выбросил её из кабинета.

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Решение этого вопроса пришло лишь после объявления голодовки и внимания СМИ. Администрация муниципального района тут же нашла для многодетного опекуна не просто квартиру, а целый дом. В нём уже начался ремонт.

Другая активистка длительное время обращала внимание и правоохранительных органов, и местных властей на незаконную застройку водоохраной зоны. Накануне, 17 мая, краевые чиновники и прокуратура пообещали Марии Барсук разобраться и в этом беззаконии.