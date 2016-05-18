Москва, 18 мая, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Рассмотрение венецианскими депутатами проекта резолюции о признании Крыма частью России, а также об отмене антироссийских санкций говорит о том, что процесс антироссийской пропаганды в контексте Украины начинает «работать против тех, кто его запустил», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«И голосование по резолюции в региональном совете Венето, и другие политические процессы, такие как опросы общественного мнения, референдум в Нидерландах, — всё показывает, что процесс антироссийской пропаганды в контексте Украины не столько зашёл в тупик, сколько начинает раскручиваться в обратную сторону и работать против тех, кто его запустил. Это только начало», — заявила Захарова «Известиям».

По словам представителя МИД России, на фоне сирийского кризиса, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вмешательства США во внутренние дела Украины и других стран произошла «настоящая потеря европейского суверенитета во внешней политике».

«Сколько бы ни работала информационная машина, сколько бы не возникало новых информационно-пропагандистках объединений и структур, люди не могут не видеть (и голосование в Венеции только подтверждает это), что вся политика направлена исключительно против Европы», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте итальянской области Венето, столицей которого является город Венеция, 18 мая состоится голосование по проекту резолюции о признании статуса Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, а также отмене санкций в отношении России.

Инициаторами внесения проекта данной резолюции стали 25 парламентариев, среди которых руководители трех крупнейших фракций венецианского парламента: Массимилиано Баризон («Вперед, Италия!»), Сильвиа Ризотто («Список Дзайя») и Никола Финко («Лига Севера»). Стоит отметить, что всего в венецианском парламенте 51 депутат, так что шансы на принятие этой резолюции довольно велики.