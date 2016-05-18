Пекин, 18 мая, 2016, 04:43 — ИА Регнум. Национальное сейсмологическое управление КНР сообщило о зарегистрированном землетрясении магнитудой 5,0. Эпицентр толчков находился на территории округа Юньлун в провинции Юньнань.

zj1.cn Землятресение

Подземные толчки были зафиксированы 18 мая в 0:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 15 км, пишет «Синьхуа».

Власти провинции Юньнань пока не предоставили информацию о жертвах и разрушениях. Известно, что сразу после основного землетрясения последовала серия афтершоков, магнитуда которых достигала 3,0 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 мая Национальное сейсмологическое управление КНР зафиксировало подземные толчки на Тайване. Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла.