Гуанчжоу, Китай, 18 мая, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Полиция КНР провела крупнейшую за последние годы спецоперацию по поимке преступников, задействованных в незаконных валютных операциях. На счетах 17 теневых банкиров были обнаружены 28,7 млрд юаней ($4,4 млрд).

chinaso.com Полиция КНР проводит спецоперацию

Сотрудники правоохранительных органов провинции Гуандун задержали группу китайских граждан, обвиняемых в незаконной валютной деятельности. В момент задержания у них были обнаружены 15 млн юаней ($2,3 млн) и 504 тыс. гонконгских долларов ($64,9 тыс.) наличными, пишет «Синьхуа».

Все валютные операции проводились со счетов в иностранных банках, которые были предварительно открыты на имена родственников или сообщников преступников.

Полицейские не назвали даже приблизительную сумму ущерба, причененного государству. Задержанные полностью отрицают свою вину. В ближайшее время им будет представлено официальное обвинение.